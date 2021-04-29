На фоне боевых действий в Карабахе заинтересованные стороны использовали все средства, чтобы максимально навредить Грузии.

Об этом во время выступления в парламенте сказал глава Службы государственной безопасности Грузии (СГБ) Григол Лилуашвили. Его слова приводит АПА.

Он отметил, что заинтересованные стороны, развязав информационную войну против Грузии, пытались, чтобы она оказала разрушительное влияние на страну.

Г.Лилуашвили подчеркнул, что Карабахская война стала самым большим вызовом безопасности, стоящим перед Грузией в региональном контексте в 2020 году, и страна успешно справилась с этим.

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