Пятьдесят человек подорвались на минах на освобожденных территориях. Об этом заявил заместитель совета правления Азербайджанского агентства по разминированию (ANAMA) Самир Поладов, выступая в ходе онлайн семинара на тему «Вторая Карабахская война и мины».

Всего с ноября 2021 года на освобожденных территориях зафиксировано 30 инцидентов, связанных с минами.

«Все эти годы люди с жили с мечтой освободить районы из-под оккупации. Они хотят увидеть земли предков. Их можно понять. К сожалению, некоторые из них не учитывали минную опасность. Они отправились на заминированные территории на своих автомобилях и даже пошли пешком, в результате чего и подорвались», — приводит «Спутник» слова Поладова.

По его словам, Агентство командировало 200 своих специалистов в Карабах для расчистки территорий от мин и неразорвавшихся военных снарядов.

Minval.az