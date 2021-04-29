«Инвалидность уже назначена 405 раненным участникам Отечественной войны, этот процесс продолжается».

Об этом сегодня на слушаниях на тему усовершенствования законодательства в сфере экспертизы инвалидности и реабилитации инвалидов, проведенных в Комитете по труду и социальной политике Милли Меджлиса, сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

Он отметил, что на сегодняшний день 17 участников войны обеспечены высококачественными протезами, в реабилитационных учреждениях министерства находятся на стационарном лечении 105 участников войны, оказаны психологические услуги более чем 1200 участникам войны.

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