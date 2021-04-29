В Азербайджане выявлено еще 1392 случая заражения коронавирусом, 2274 человека вылечились, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров. 29 пациентов с коронавирусом скончались.
В Азербайджане выявлено еще 1392 случая заражения коронавирусом, 2274 человека вылечились, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров. 29 пациентов с коронавирусом скончались.
Дата: 2021/04/29 16:30
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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