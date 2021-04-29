В некоторых СМИ распространилась информация о том, что заведующая отделом Дополнительного и заочного образования Бакинского славянского университета (БСУ) Дурдана Алиева присвоила крупную сумму денег от платы за обучение, и это вызвало недовольство среди студентов данного вуза.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, на основании многочисленных обращений, поступивших от студентов БСУ в связи с указанными незаконными действиями Д.Алиевой, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре было возбуждено уголовное дело по статьям УК 178.3.2 (мошенничество с причинением огромного ущерба), 32.4, 312.2 (подстрекательство к даче взятки), 311.1 (получение взятки).

Интенсивные следственные мероприятия по делу продолжаются.

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