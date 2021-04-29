«В настоящее время мы проводим операцию по очистке посевных площадей, расположенных в верхней части поселка Ханлыг Губадлинского района, от мин и неразорвавшихся боеприпасов», заявил супервайзер Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) Джалаладдин Алиев.

Дж.Алиев отметил, что в настоящее время площадь операции составляет 779 938 кв.м: «Около 12 дней мы проводим операцию в этом районе. В ходе операции была обнаружена одна ракета PQ. За день очищается 5,7% территории. 48,7% территории уже очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов. После того, как территория будет полностью очищена, будут проведены посевные работы», цитирует его слова АПА.

Minval.az