Австралийские астрономы из Центра астрофизики при Университете Южного Квинсленда заявили об открытии новой планеты. Небесное тело уже получило название TOI-1431b. Как сообщает издание Cnet, оно расположено на расстоянии 490 световых лет от Земли, сообщает ВВС.

«Это очень редкие виды горячих планет. Там не выживет ни один живой организм», — отметил астрофизик Бретт Аддисон.

Исследователи утверждают, что планета в три раза больше Юпитера, а ее атмосфера нагревается до рекордных 2700 градусов по Цельсию. Ночью температура составляет 2300 градусов. Это объясняется тем, что вокруг своей оси планета обращается в течение двух с половиной дней.

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