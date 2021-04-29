Во II квартале 2021 года средства выделены 10 политическим партиям, сообщили в Министерстве финансов.

Согласно информации, за II квартал 2021 года Партии «Ени Азербайджан», Партии гражданской солидарности, партии «Ана Ветен», Партии демократических реформ, Партии демократического просвещения Азербайджана, Партии единого Народного фронта Азербайджана, Партии великого созидания, Партии единства, Республиканской альтернативной партии и Партии Национального фронта в общей сложности выплачено 948,4 тыс. манатов.

Minval.az