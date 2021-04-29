Сотрудники Абшеронского районного управления полиции предотвратили проведение свадебного торжества.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, 28 апреля в полицию поступила информация о проведении свадебной церемонии с участием 65 человек в ресторане «Кенд оджагы» в поселке Масазыр.

С арендатором ресторана Мансуром Халиловым и лицами, участвовавшими на свадебном торжестве, была проведена беседа.

М.Халилов оштрафован на сумму 5 тысяч манатов. В отношении 65 человек, присутствовавших на свадьбе, составлены протоколы по статье 211.1 Кодекса об административных правонарушениях, каждый из них оштрафован на сумму 200 манатов.

Minval.az