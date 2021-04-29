По состоянию на 1 января 2021 года численность зарегистрированного населения в Грузии составляет 3 728,6 тысячи человек.

Об этом говорится в отчете Национального статистического управления Грузии.

Было отмечено, что этот показатель на 0,3% больше, чем в прошлом году. По статистике на 1 января 59,4% населения Грузии (2 215,6 тыс. человек) проживает в городах, а треть населения страны (1 202,7 тыс. человек) в столице Тбилиси.

По статистике, количество зарегистрированных жителей в районе Квемо-Картли, где проживают азербайджанцы, составляет 437,3 тысячи человек, из которых 192,3 тысячи проживают в городах и 245 тысяч в сельской местности.

Minval.az