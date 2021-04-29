Азербайджанская нефть подорожала.
Стоимость азербайджанской нефти марки Azeri Light выросла на 1,75 доллара США или на 2,68% и составила 67,07 доллара за баррель.
Азербайджанская нефть подорожала.
Стоимость азербайджанской нефти марки Azeri Light выросла на 1,75 доллара США или на 2,68% и составила 67,07 доллара за баррель.
Дата: 2021/04/29 11:15
Раздел: Азербайджан, Экономика
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