Азербайджан намерен открыть в 2021 году в Израиле торговое представительство с дипломатическим статусом и официальное представительство по развитию туризма. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД еврейского государства.

«Азербайджан намерен открыть в этом году в Израиле торговое представительство с дипломатическим статусом. Министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази возглавлял израильскую делегацию на состоявшемся сегодня в режиме видеоконференции втором заседании смешанной комиссии Израиль — Азербайджан, посвященном развитию двусторонних отношений и торговли между двумя странами. Глава азербайджанской делегации на заседании, министр экономики Микаил Джаббаров заявил в ходе встречи, что Азербайджан намерен открыть в этом году в Израиле официальное представительство по развитию туризма и торговое представительство с дипломатическим статусом», — говорится в заявлении.

Ашкенази в ходе заседания отметил, что «Азербайджан — союзник, друг и крупнейший поставщик энергоресурсов Государства Израиль». «Мы продолжим работать над развитием важных отношений с Азербайджаном и расширять их в новых областях», — распространила высказывания министра пресс-служба МИД. В ведомстве добавили, что стороны обсудили «возможность признания Азербайджаном израильского сертификата вакцинации от коронавируса и возобновления доступа израильских туристов в Азербайджан».

Израиль и Азербайджан поддерживают дипломатические отношения с 1992 года, но азербайджанское посольство в еврейском государстве пока открыто не было. Израильское диппредставительство в Баку начало работу в 1993 году. В пресс-службе МИД отметили, что предыдущее заседание этой двусторонней комиссии состоялось в 2018 году.

Minval.az