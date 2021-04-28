«Проводится мониторинг по 4 направлениям в связи с оценкой ущерба, нанесенного армянами природе в период оккупации».

Об этом сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов.

Он отметил, что к этой работе нужно привлечь и международных экспертов: «Проводится работа по подсчету причиненного ущерба и по ее итогам будет направлено обращение в соответствующие организации для предъявления Армении иска по компенсации нанесенного ущерба. После очистки территорий от мин будут проведены более масштабные работы по восстановлению лесов» (цитата по АПА).

Minval.az