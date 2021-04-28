В Москве подписан Протокол по вопросам экономического сотрудничества между Азербайджаном и Россией, говорится в сообщении Кабинета министров.

Протокол подписан по итогам 19-го заседания Межправительственной комиссии, которое было проведено 27 апреля.

В заседании участвовали делегации под руководством сопредседателей Комиссии – вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева и зампреда правительства России Алексея Оверчука.

Сопредседатели Комиссии отметили, что благодаря усилиям глав государств отношения между двумя странами достигли уровня стратегического партнерства, продолжая успешно развиваться в различных сферах.

Было подчеркнуто, что для устойчивого развития двусторонних связей в условиях пандемии главное внимание акцентировано на выполнение Плана по развитию основных сфер азербайджано-российской взаимной деятельности до 2024 года.

Было сказано, что успешно продолжаются работы по углублению сотрудничества в рамках 6-ти дорожных карт в области торговли и инвестиций, повышения транспортного потенциала, цифровизации, инновационного развития и цифровой экономики, туризма, гуманитарной сфере.

Было отмечено, что в первом квартале этого года товарооборот между Азербайджаном и Россией вырос на 2%.

Стороны выразили удовлетворение объемом взаимных инвестиций, добавив, что существуют широкие возможности для их увеличения и что, несмотря на пандемию, в прошлом году оборот продукции аграрно-промышленного комплекса между странами вырос на 6%.

Стороны отметили важность расширения ассортимента сельскохозяйственной продукции, экспортируемой из Азербайджана в Россию, также была подчеркнута важность укрепления существующей правовой базы.

Было выражено удовлетворение развитием сотрудничества в транспортно-транзитной сфере, отмечен рост железнодорожных грузоперевозок в первом квартале текущего года на более чем 5% в сравнении с этим же периодом прошлого года, а объема грузоперевозок автотранспортом – на 11%.

Стороны отметили успешную работу международных транспортных коридоров Север-Юг, Север-Запад. Было сказано, что в прошлом году объем грузоперевозок по коридору Север-Юг был на 15% больше, чем в 2019 году, в железнодорожных грузоперевозках рост составил более чем 23%, грузоперевозки автотранспортом выросли почти на 14%. Также был отмечен рост на 23,5% в объеме грузов, перевезенных по коридору в первом квартале текущего года. Было добавлено, что объем грузоперевозок по международному транспортному коридору Север-Запад в 2020 году увеличился на 11%.

На заседании были обсуждены стоящие на повестке вопросы, успехи и перспективы сотрудничества в торгово-экономической, транспортной, энергетической, сельскохозяйственной, гуманитарной сферах и др.

Обе стороны подчеркнули, что придают особое значение укреплению азербайджано-российского стратегического партнерства, продолжению взаимовыгодных проектов.

Было также выражено удовлетворение существующим сотрудничеством по борьбе с пандемией коронавируса, проведен обмен мнениями по проводимым мерам.

Minval.az