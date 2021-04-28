Низкобюджетный авиаперевозчик Buta Airways расширяет географию международных полетов, авиакомпания возобновит перелеты из Баку в столицу Турции – Анкару. Специальные рейсы по маршруту Баку-Анкара-Баку планируются к выполнению с 17 мая.
Согласно расписанию, авиакомпания планирует два рейса в неделю — по понедельникам и четвергам.
Азербайджанский лоукостер с 6 декабря прошлого года совершает полеты в Измир, а с 18 марта этого года возобновил авиасообщение из Баку в Стамбул.
В связи с введенными ограничениями и правилами эпидемиологической ситуации в стране, авиакомпания предлагает билеты только по двум тарифам – «Стандарт» и «Супер». В оба тарифа включены бесплатные опции выбора места и регистрации в аэропорту.
Билеты на эти рейсы доступны на официальном сайте перевозчика (по тарифам «Супер» и «Стандарт»), а также в аккредитованных агентствах авиакомпании (только по тарифу «Супер»).
Стоимость авиабилетов начинается с 55 евро.
Указанные рейсы в период пандемии обслуживаются в Терминале 1 Международного аэропорта Гейдар Алиев как на вылет, так и на прилет.
К перевозке будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.
Пассажирам рейса по направлению Баку-Анкара следует:
— иметь право въезда на территорию Турции. Правила въезда в Турцию в период пандемии представлены на сайте авиакомпании по ссылке.
— следует получить справку об отсутствии коронавирусной инфекции. Список клиник в Азербайджане, в которых можно сдать тест на COVID-19, опубликован на сайте авиакомпании.
Пассажирам рейса по направлению Анкара-Баку следует:
— проверить право въезда в Азербайджан. Список категорий лиц, которым разрешен въезд в Азербайджан, представлен на странице по ссылке.
— получить справку об отсутствии коронавирусной инфекции. На результате теста рекомендуется наличие QR-кода, который будет проверяться на стойках регистрации. При вылете из Турции тестирование можно пройти в одной из клиник “Memorial Sağlık Grubu” или других клиниках из списка, опубликованного на сайте министерства здравоохранения страны.
В соответствии с решением Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана, все прибывшие авиарейсами в Баку пассажиры в течение двух недель должны будут находиться в самоизоляции.
Пассажирам обоих направлений следует убедиться, что результат теста на COVID-19 действителен в течение 48 часов до вылета рейса.
С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции и в связи с эпидемиологической ситуацией в стране, встречающие и провожающие пассажиров граждане в здание аэровокзала допускаться не будут.
Следить за новостями и обновлениями можно на официальных страницах Buta Airways в социальных сетях:
facebook.com/ButaAirways
instagram.com/ButaAirways
twitter.com/ButaAirways
vk.com/ButaAirwaysru
t.me/Buta_Airways.