Группа представителей СМИ при организации Министерства экологии и природных ресурсов посетила освобожденное село Азых Ходжавендского района и Азыхскую пещеру.

Начальник службы охраны биологического разнообразия МЭПР Фирудин Алиев заявил журналистам, что пещера Азых считается первым местом поселения человека на территории Азербайджана.

Об этом свидетельствует найденный здесь фрагмент нижней челюсти первобытного человека. В пещере в ходе археологических раскопок обнаружены находки, относящиеся к палеолиту, энеолиту и бронзовому веку.

По словам Ф.Алиева, которые приводит АПА, после оккупации армянами Ходжавендского района в пещере были проведены незаконные археологические раскопки, и обнаруженные здесь археологические образцы были вывезены в зарубежные страны: «Информации об этих образцах нет, и они утеряны. Здесь найдены относящиеся к бронзовому веку первичные орудия труда. Кроме того, Азыхская пещера считается одним из 6 палеонтологических памятников, существующих в Азербайджане».

Minval.az