В Азербайджане выявлено еще 1402 случая заражения коронавирусом, 2 238 человек вылечились, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров. 32 пациента с коронавирусом скончались.
В Азербайджане выявлено еще 1402 случая заражения коронавирусом, 2 238 человек вылечились, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров. 32 пациента с коронавирусом скончались.
Дата: 2021/04/28 16:54
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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