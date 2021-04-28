«В Баку незаконную деятельность осуществляют 35-40 тысяч такси».

Об этом на пресс-конференции сказал председатель Бакинского транспортного агентства Вюсал Керимли, передает АПа.

По его словам, одной из причин пробок является незаконная деятельность такси, стоимость проезда в которых составляет 1 манат.

По его словам, в связи с этим будет проведена соответствующая работа:

«В законодательстве есть пробел в этой сфере. Бакинское транспортное агентство не имеет полномочий штрафовать их, мы только информируем. В связи с этим внесены предложения, в ближайшее время вопрос прояснится».

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