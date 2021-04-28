Погибший во время Отечественной войны военнослужащий похоронен в Гяндже.

Военнослужащий азербайджанской армии Мустафаев Эльвин Фуад оглу 1997 года рождения похоронен на Аллее шехидов, сообщает АПА.

В похоронах приняли участие представители ИВ, правоохранительных органов, военнослужащие и городской общественности.

Эльвин Мустафаев родился в 1997 году в Гяндже. Он пропал без вести во время Отечественной войны в боях на Физулинском, Зангиланском направлениях. Несколько дней назад стало известно, что военнослужащий нашей армии стал шехидом.

Minval.az