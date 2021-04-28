Тельман Ибадов освобожден от должности главврача Республиканской клинической больницы имени академика М.Миргасымова.
Соответствующий приказ подписал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы. Другим приказом Р.Байрамлы главврачом Республиканской клинической больницы имени академика М.Миргасымова назначен директор публичного юридического лица «Евлахская центральная районная больница» Азер Исмаилов.
Т.Ибадов переведен на должность заместителя директора Республиканской клинической больницы имени академика М.Миргасымова.
Так же Ильхам Гафаров освобожден от занимаемой должности директор Медицинского Клинического центра №1. Согласно другому приказу Р.Байрамлы, директором МКЦ назначен директор Мингячевирской городской больницы Кенуль Алекберов.
Ильхам Гафаров перешел на должность замдиректора Медицинского Клинического центра №1