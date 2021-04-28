«Так называемые «парковщики» не имеют к нам никакого отношения. Кто сегодня в Баку может просто так собирать по 1 манату? За ними стоят определенные покровители».

Об этом заявил председатель правления Бакинского Транспортного Агентства (БТА) Вусал Керимли, сообщает Report.

«Даже если в этих парковочных местах нанесен ущерб движимому имуществу гражданина, он не возмещается. Без применения тарифов в городе Баку не может быть и речи о сборе средств. Ни одному человеку, стоящему в каком-либо парке, БТА не выдало удостоверение», — сказал он.

В.Керимли добавил, что когда поднимается вопрос о парковке, то по разным каналам и направлениям проводится черный пиар: «Нашей целью было привлечение инвестиций для подземных и надземных гаражей в Баку. Мы не можем привлечь инвестиции, не рассчитав доход и тариф.

Первоначальный пилотный проект парковки будет реализован на 6-й параллельной улице. Там мы будем применять иную политику парковки. После это охватит центр Баку и прилегающие территории, тогда не будет и речи о «парковщике». Это возникло не в наше время, оно досталось нам в наследство от предыдущих времен».

Minval.az