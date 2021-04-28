Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 апреля принял президента и главного исполнительного директора компании Boeing Commercial Airplanes Стенли Дила, сообщает пресс-служба президента.

В ходе беседы Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан расширит парк гражданских и грузовых самолетов, планирует сотрудничать в этом направлении с компанией «Boeing».

«Азербайджан успешно сотрудничает с компанией Boeing. С учетом строительства новых аэропортов на освобожденных территориях мы планируем расширить свой авиапарк.», сказал И. Алиев.

Глава государства отметил о наличии потенциала для сотрудничества между странной и компанией «Boeing» в сфере грузовых самолетов.

«Уверен, что наше успешное сотрудничество будет продолжено. Вы также нам помогли в развитии парка грузовых самолетов. Я считаю, что Азербайджан находится среди ведущих стран по авиационным грузоперевозкам», — сказал Алиев.

Президент подчеркнул, что в регионе не так много стран, которые обладают таким сильным авиапарком грузовых самолетов.

«AZAL» является национальным авиаперевозчиком Азербайджана. Государству принадлежат 100% акций авиакомпании. Авиакомпания AZAL на сегодняшний день эксплуатирует 25 самолетов Boeing 787, Boeing 767, Boeing 757, а также самолеты Airbus 340, Airbus 320, Airbus 319 и Embraer 190.

Авиационными грузоперевозками в Азербайджане занимается компания Silk Way West Airlines, начавшая свою деятельность 19 июня 2012 года. Компания выполняет около 250 регулярных и чартерных рейсов в месяц по более чем 50 направлениям в Европе, Азии, Северной Америке и Южной Америке.

Флот авиакомпании состоит из 12 самолетов Boeing 747-400F и Boeing 747-8F, оснащенных самыми современными системами безопасности. В 2016 году компания Boeing признала Silk Way West самой быстрорастущей авиакомпанией с точки зрения количества авиапарков, географического охвата и объема грузов. Сегодня авиакомпания занимает третье место в Европе по этим трем критериям.

Minval.az