С развитием экономики наблюдается устойчивое развитие городского транспорта. Основная задача Бакинского транспортного агентства — сделать так, чтобы люди, пользующиеся общественным транспортом в рабочее время, могли легко добраться до дома, сказал в ходе пресс-конференции председатель Бакинского транспортного агентства (БТА) Вюсал Керимли.

По его словам, БТА занимается развитием сферы общественного транспорта уже 5 лет: «Автобусный парк существенно отличается от того, что был в 2015 году. С этого года количество замененных автобусов составило 968 (724 общественных, 244 частных), а в прошлом году было обновлено 119 автобусов (115 общественных, 4 частных). Ежедневно новые автобусы перевозят более 630 тысяч пассажиров.

Так же строится гараж «Зых» на 250 мест, в котором будут работать 850 человек — водители, рабочие, слесари и др. За лет обучение прошли 4236 водителей, и более 1500 из 1668 подготовленных кандидатов были трудоустроены. В прошлом году были обучены 612 водителей, из них 429 трудоустроены. Будет закуплено 320 новых автобусов, что создаст новые рабочие места для 860 водителей.

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