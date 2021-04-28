«Ходжавендский район является одним из самых интересных регионов Карабаха с точки зрения биоразнообразия. До оккупации общая площадь лесного фонда в районе составляла 22428 гектаров, из которых 20403 гектара были покрыты лесом», сказал замминистра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов.

Замминистра отметил, что по согласно снимкам со спутника, за период оккупации было уничтожено 3537,4 гектара лесных массивов:

«До оккупации на территории района было 12 древних деревьев, имеющих статус памятника природы ( 7 восточных платанов, 5 зелькв), 2 геологических и палеонтологических памятника (Азыхская и Тагларская пещеры, и роща зельквы). Азыхский геологический палеонтологический памятник, расположенный в 15 километрах от поселка Гадрут, был открыт в 1960 году и зарегистрирован как памятник природы в 1982 году».

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