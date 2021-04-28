«Всего флора Азербайджана насчитывает до 5 тысяч видов растений. Из них 2200 или 42 процента видов распространены в Карабахе и прилегающих территориях. Физулинский район является одним из самых интересных регионов Карабаха с точки зрения биоразнообразия. До оккупации общая площадь лесного фонда района составляла 124 гектара, 108 гектаров были лесной зоной».

Об этом сказал журналистам заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов, передает АПА.

Заместитель министра отметил, что согласно снимкам со спутника, в период оккупации было уничтожено 57 гектаров леса:

«На территории района было 11 восточных платанов, имеющих статус памятника природы, и все эти деревья были уничтожены в период оккупации. Армяне вырубали деревья, возраст которых исчислялся сотнями лет, сжигали и пни. Поджог армянами 1800-2000-летних платанов, включенных в список всемирного наследия как памятник природы, является экологическим террором не только против Азербайджана, но и всего мира».

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