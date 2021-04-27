В Джалилабаде прошла церемония прощания с военнослужащим, погибшим во время Отечественной войны.

Тело военнослужащего сверхсрочной службы Алекбера Аловсат оглу Мусаева было доставлено в село Моллалы Джалилабадского района и предано земле, пишет АПА.

В церемонии прощания с шехидом приняли участие представители администрации района, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие, жители села.

Отметим, Алекбер Мусаев родился 16 июня 1999 года. Он пропал без вести в боях при Муровдаге во время Отечественной войны. Сегодня стало известно, что А.Мусаев стал шехидом.

Minval.az