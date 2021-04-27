Несмотря на потери, мы с каждым днем продвигались вперед. Во время 44-дневной войны мы не сделали ни шага назад. Каждый день в течение этих 44 дней был днем Победы. За эти 44 дня Армении, несмотря на все ее попытки, не удалось провести ни одной успешной операции. Вот в этом направлении они запланировали контрнаступательную операцию и стали ее осуществлять. Но это явилось началом их конца, потому что данная контрнаступательная операция была полностью разгромлена Вооруженными силами Азербайджана, враг понес большие потери, были уничтожены десятки единиц его техники. Именно с этого направления – Физули-Джебраильского направления мы, преодолев многочисленные оборонительные линии, открыли путь к свободе.

Об этом сказал Ильхам Алиев на встрече с коллективом воинской части Государственной пограничной службы в Джабраильском районе.

«Сегодня победоносные Вооруженные силы Азербайджана выполняют все поставленные задачи. Одновременно наши пограничники в настоящее время охраняют и азербайджано-армянскую границу на освобожденных от оккупации территориях. Эта граница тоже восстановлена, вдоль границы проводятся все необходимые инфраструктурные работы, мобилизована вся техника. Протяженность этой границы составляет около 500 километров. Эта граница на протяжении почти 30 лет находилась в руках оккупационных сил. Одержав победу в Отечественной войне, мы полностью восстановили и эту границу, в боях освободили Зангиланский и Губадлинский районы, часть Лачинского района. Враг вынужден был, подписав акт о капитуляции, вернуть нам значительную часть Лачинского района и Кяльбаджарский район. В настоящее время на этих территориях проводятся необходимые работы», — цитирует АЗЕРТАДЖ слова президента.

Minval.az