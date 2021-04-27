В ходе поездки в Зангиланский район президент Ильхам Алиев заложил фундамент автомобильной дороги Зангилан-Горадиз.

По поручению главы государства на освобожденных от оккупации территориях начато и успешно продолжается осуществление нескольких проектов по строительству дорог.

Эти проекты сыграют очень важную роль в социально-экономическом развитии деоккупированных сел и районов. В этом плане автодорога Зангилан-Горадиз представляет стратегическую важность. Общая протяженность этой шестиполосной дороги – 124 км.

Minval.az