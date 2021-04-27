Найдены останки еще одного военнослужащего Азербайджанской армии, пропавшего без вести во время Отечественной войны.

Военнослужащий сверхсрочной действительной службы Алекпер Аловсат оглы Мусаев, пропавший без вести с первых дней войны, пал шехидом в боях за свободу наших земель, пишет Report.

А.Мусаев родился 16 июня 1999 года в селе Моллалы Джалилабадского района. В первые дни Отечественной войны связь с ним была прервана, и никакой информации о нем получить не удалось.

Тело шехида будет доставлено в село Моллалы Джалилабадского района и после церемонии прощания он будет похоронен на сельском кладбище.

Minval.az