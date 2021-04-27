26 апреля в ходе визита в Джабраильский и Зангиланский районы президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева приняли участие в открытии воинской части Государственной пограничной службы в Джабраильском районе.

Начальник Государственной пограничной службы генерал-полковник Эльчин Гулиев отдал рапорт президенту Азербайджана, Верховному главнокомандующему Вооруженными Силами Ильхаму Алиеву.

Глава государства был проинформирован о том, что в новой воинской части созданы все условия для прохождения службы на высоком уровне.

Minval.az