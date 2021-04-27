«Учитывая наблюдаемый в последние месяцы интерес комиссара Совета Европы по правам человека к отслеживанию последних событий, связанных с правами человека в контексте конфликта между Арменией и Азербайджаном, мы хотели бы подчеркнуть, что конфликт длился около 30 лет, стал причиной больших гуманитарных проблем и сопровождался массовым нарушением прав сотни тысячи азербайджанцев. Однако ни комиссар, ни его посланники не уделяли внимания вопросу нарушениям прав под предлогом «несоответствия мандату комиссара».

Об этом говорится в комментарии Управления пресс-службы МИД Азербайджана по поводу письма комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович президенту Азербайджана.

В комментарии отмечается, что на фоне того, что в результате освобождения азербайджанских земель были выявлены крупномасштабные разрушения, совершенные Арменией на этих территориях в годы незаконной оккупации, а также того, что Армения в течение 44-дневной войны совершила ряд ужасных военных преступлений, Комиссар, видимо забывая об ограничениях указанного «мандата», начала проявлять внимание вопросам с политическими мотивами: «Хотя на самом деле это является очередным проявлением двойных стандартов и селективного подхода, которым Азербайджан часто подвергается со стороны различных структур Совета Европы. «Сожаление» комиссара по поводу открытия в Баку Парка военных трофеев также необоснованно. А «сцены, далекие от гуманизма» или «тревожные и унизительные образы», которые прославляют колониальное прошлое наций и демонстрируют доказательства ужасных преступлений против колонизированных народов, следует искать в других странах Совета Европы».

В комментарии говорится, что через пять месяцев после окончания войны в армянском обществе по-прежнему наблюдаются ненависть и азербайджанофобия: «Все это, включая отказ властей Армении наказать армянских чиновников за расистское отношение к Азербайджану и азербайджанцам, до сих пор ускользало от внимания Комиссара. Общественность Азербайджана не осведомлена о шагах, предпринятых Комиссаром в связи с вопиющей нетерпимостью, расизмом и дискриминацией со стороны официальных лиц Армении».

Подчеркивается, что письмо от 20 апреля 2021 года поставило под сомнение независимость и беспристрастность работы Комиссара, что может негативно повлиять на отношения между Офисом Комиссара и Азербайджаном. Более того, тот факт, что письмо содержит далеко не беспристрастный призыв, ясно демонстрирует, что оно противоречит такой благородной цели, как «содействие миру и примирению». Напротив, он побуждает реваншистские круги рискнуть процессом построения добрососедских отношений в регионе.

«Азербайджан призывает комиссара быть беспристрастным, как того требует его мандат, и воздерживаться от действий и заявлений, которые могут нанести ущерб репутации Совета Европы», — отметили в МИД.

Minval.az