28 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 10-12, днем 17-20 градусов тепла, в Баку ночью10-12, днем-17-19 градусов тепла. Атмосферное давление 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80, днем-45-50 процентов.

28 апреля в районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, однако в некоторых горных районах ожидаются грозы, ливни, град, будет дуть западный ветер, местами усилится.

Minval.az