Сегодняшняя ветреная погода типична для Баку, заявила глава Национальной гидрометеорологической службы Умайра Тагиева, комментируя ветреную погоду в столице.

Она отметила, что антициклон, протянувшийся от Черного моря до Кавказа, вызвал сильные ветры. В настоящее время северный ветер усиливается до 20-27 м/с в Баку и на Абшеронском полуострове. По данным станции «Нефтяные камни», высота волн составляет 2,5 метра: «По данным станций автоматического мониторинга, количество пыли в воздухе в 1,8 раза превышает норму из-за ветреной погоды. Вечером скорость ветра снизится, что уменьшит количество пыли в воздухе.

Minval.az