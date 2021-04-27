Сегодня в Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась церемония подписания акта приема-передачи в связи с безвозмездным предоставлением Азербайджану вакцины против инфекции COVID-19 со стороны Китая.

Как сообщили в пресс-службе МИД, на мероприятии выступили заместитель министра здравоохранения Виктор Гасымов, начальник Управления государственного протокола Министерства иностранных дел Рамиль Рзаев и чрезвычайный и полномочный Посол Китайской Народной Республики Го Мин.

В своем выступлении чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики Го Мин выразила искреннюю благодарность азербайджанской стороне за организацию церемонии передачи Азербайджану 150 000 доз вакцины против инфекции COVID-19.

Посол подчеркнула, что Китай и Азербайджан на двустороннем и многостороннем уровнях тесно поддерживают друг друга в борьбе с эпидемией, сотрудничали и помогали друг другу в трудные времена, а также вносили важный вклад в поощрение международного сотрудничества в борьбе с эпидемией, защиту мировой безопасности и развитие интересов.

Начальник управления Государственного протокола МИД Рамиль Рзаев выразил благодарность правительству Китая за безвозмездное предоставление Азербайджану вакцин от коронавирусной инфекции.

Minval.az