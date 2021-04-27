«Исторические факты и документы доказывают, что информация о якобы имевшем место массовом уничтожении армян — не более, чем нелепые измышления», заявила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в ходе выступления на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Спикер напомнила о совершенном армянами геноциде в Анатолии и на территории Южного Кавказа.

«Его совершили армяне, а жертвами были тюрки, азербайджанцы. Вызывают сожаление заявления о псевдогеноциде, звучащие из уст тех, кто закрывает глаза на Ходжалинский геноцид. Европейский суд по правам человека подтвердил, что выражение “геноцид армян” — вовсе не исторический факт, а просто мнение», — отметила С.Гафарова.

С.Гафарова отметила, что Азербайджан всегда будет поддерживать Турцию, против которой развернута кампания в связи с надуманным «геноцидом армян».

Minval.az