Принято официальное решение о том, что в 2021 году из Азербайджана будут следовать в Российскую Федерацию международные регулярные рейсовые автобусы по 8 направлениям, а в Турецкую Республику по 2 направлениям.

Об этом говорится в отчете по итогам работы Государственной службы автомобильного транспорта (ГСАТ) в I квартале 2021 года.

За отчетный период местным перевозчикам, осуществляющим международные автомобильные перевозки, было выдано 25 517 бланков разрешений, за счет этого была обеспечена выплата в госбюджет в качестве государственной пошлины 1 166 982 манатов.

Minval.az