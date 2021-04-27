Освобожден от должности глава Исполнительной власти Шамкирского района Алимпаша Адиль оглу Мамедов. Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.
Освобожден от должности глава Исполнительной власти Шамкирского района Алимпаша Адиль оглу Мамедов. Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.
Дата: 2021/04/27 11:32
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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