Фонд «YAŞAT» отправил на лечение в Турцию еще 13 тяжелораненых участников войны.

Как сообщили АПА в Фонде, на лечение в Турцию отправлены:

1. Аскеров Орхан Тофик оглу

2. Дашдамиров Гадир Исмаил оглу

3. Джафаров Намик Фархад оглу

4. Ибрагимов Кямран Джейхун оглу

5. Алиев Интигам Октай оглу

6. Ализаде Шахрияр Мирага оглу

7. Зейналов Махияддин Эльсевер оглу

8. Абдуррашидов Горхмаз Талат оглу

9. Мамедзаде Ариф Махир оглу

10. Меджидов Видади Алиса оглу

11. Бабаев Анар Рамиз оглу

12. Мамедов Адалят Рамазан оглу

13. Гурбанов Хаял Эльбурус оглу

С учетом заключения наших врачей, процесс обследования, лечения и реабилитации участников войны будет продолжен в Турции. Фонд «YAŞAT» будет контролировать их лечение до полного его завершения. Фонд также будет обеспечивать процесс отправки за границу тяжелораненых участников войны на основании заключения врачей.

Напомним, что до сегодняшнего дня фонд отправил на лечение в Турцию 76 участников войны. Лечение 9 из них уже успешно завершено и они вернулись на родину. Фонд также предоставил лекарственные средства, предназначенные для лечения участников войны в предстоящие месяцы.

Minval.az