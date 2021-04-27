Турецкий оператор трубопроводной транспортировки, компания «BOTAŞ» и консорциум по разработке газоконденсатного месторождения «Шахдениз», расположенного в азербайджанском секторе Каспия, ведут переговоры о заключении нового контракта на поставку газа в рамках первого этапа разработки месторождения.

Об этом АПА сообщила заведующая отделом по связям с общественностью компании BP-Azerbaijan Тамам Баятлы.

По ее словам, по причине завершения контракта (подразумевалась транспортировка газа в объеме 6,6 млрд. кубометров в год — ред.) поставки газа в Турцию в рамках «Шахдениз-1» были прекращены 16 апреля, и в настоящее время ведутся переговоры о заключении нового контракта.

Контракт на поставку газа в рамках проекта «Шахдениз-1» был заключен в 2001 году.

«Сейчас переговоры между «BOTAŞ» и консорциумом продолжаются», — отметила Т.Баятлы.

Наряду с этим, по словам Т.Баятлы, в рамках второго этапа разработки «Шахдениз» («Шахдениз-2») продолжается полная транспортировка газа.

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