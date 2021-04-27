На 31 декабря 2020 года на балансе Азиатского банка развития (АБР) были на 2,684 млрд. долларов США кредитных средств, утвержденных для Азербайджана, что составляет 1,44% от общего кредитного портфеля банка.

Согласно отчету банка, 2,516 млрд. долларов (93,7%) уже использованы Азербайджаном для различных проектов и вошли в пассив страны как непогашенный долг перед банком. Оставшиеся 168 млн. долларов еще не освоены.

Отметим, только в 2020 году АБР обязался выделить Азербайджану 80,6 млн. долларов США, в том числе в виде технической помощи 5,6 млн. долларов, на проекты — 75 млн. долларов США.

Minval.az