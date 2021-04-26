Будет построена железная дорога в Нахчыван, которая соединит восточный Зангезур с западным.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе совместной поездки с Мехрибан Алиевой и Лейлой Алиевой в Джебраильский и Зангиланский районы.



Minval.az