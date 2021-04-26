Будет построена железная дорога в Нахчыван, которая соединит восточный Зангезур с западным.
Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе совместной поездки с Мехрибан Алиевой и Лейлой Алиевой в Джебраильский и Зангиланский районы.
Будет построена железная дорога в Нахчыван, которая соединит восточный Зангезур с западным.
Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе совместной поездки с Мехрибан Алиевой и Лейлой Алиевой в Джебраильский и Зангиланский районы.
Дата: 2021/04/26 23:51
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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