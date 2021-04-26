Президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева посетили сегодня Джебраильский и Зангиланский районы.

В ходе визита на освобожденные территории глава государства также ознакомился с указателем, установленном на въезде в Джебраильский район спустя 28 лет.

Президент Азербайджана отметил, что данная композиция выполнена в прежнем дизайне.

«В советское время этот памятник — если можно так сказать — был установлен, возведен и полностью снесен и заржавел во время оккупации. Изображения этого уже есть в прессе. Поэтому, восстановив историческую справедливость, мы восстановили вывеску «Добро пожаловать» и памятник на въезде в Джебраильский район. Мы восстановим все освобожденные земли. Мы восстановим все города и села».

Minval.az