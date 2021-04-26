Дорогие соотечественники, наши поездки в освобожденные от оккупации районы продолжаются. Сегодня мы вновь побывали в Джебраильском и Зангиланском районах. С большим удовольствием делюсь с вами кадрами нашей поездки.

С глубоким уважением и любовью, Ваша MEHRİBAN.

Об этом в соцсети «Инстаграм» написала первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, сопроводив свои слова соответствующими кадрами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)

Minval.az