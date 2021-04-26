Специалисты Россельхознадзора проинспектируют предприятия по производству томатов в Азербайджане в мае, говорится в сообщении ведомства по итогам рабочей встречи руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта с руководителем Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Гошгаром Тахмазли.

«Компетентные ведомства прикладывают значительные усилия для восстановления стабильного уровня импорта из Азербайджана томатов, перцев и яблок в условиях усиленного контроля за такой продукцией с обеих сторон и использования механизма видеообследований предприятий-поставщиков. В ходе переговоров стороны запланировали визит российских экспертов в Азербайджан для проведения инспекции предприятий по производству томатов, системы контроля за перемещением продукции и прослеживаемости семенного материала в середине мая 2021 года». — говорится в сообщении.

Minval.az