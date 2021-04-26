За незаконное проникновение на освобожденные от оккупации территории 4 человека арестованы на 10 суток.

Как говорится в сообщении бардинской региональной группы пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД), сотрудники Ходжавендского районного отдела полиции (РОП) задержали незаконно проникших на территорию района жителей Бейлаганского района Тургута Асадова, Фарида Мамедзаде, Али Мамишева и проживающего в Российской Федерации Мухаммеда Абдуллаева.

Задержанные арестованы в административном порядке на 10 суток.

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