26 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева побывали в Джабраильском и Зангиланском районах.
26 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева побывали в Джабраильском и Зангиланском районах.
Дата: 2021/04/26 19:51
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
Просмотров:
655
Зловещим символом «эры» Горбачева явилась авария на Чернобыльской АЭС
Задержанные арестованы в административном порядке на 10 суток
Они пытались проникнуть на деоккупированные территории в обход постов
Скончался 31 человек
Министр поздравил посла с назначением и с удовлетворением отметил наличие тесной дружбы, братства и стратегического партнерства между Азербайджаном и Турцией
В Генеральной прокуратуре возбуждено уголовное дело по факту установления мест захоронения тел лиц, зверски убитых в апреле
Сотрудники Астаринского районного отдела полиции (РОП) изъяли из незаконного оборота более 26 кг сильнодействующих наркотиков.
В Баку погиб рабочий.
Использование президентом США Джо Байденом термина «геноцид» в отношении событий 1915 года не имеет исторической или правовой