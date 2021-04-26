В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 806 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В то же время 1224 пациента выписаны после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР в понедельник, 26 апреля.

Согласно официальным данным, за прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончался 31 человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Начиная с конца февраля 2020 года, в Азербайджане выявлено в общей сложности 313812 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 280403 человека благополучно прошли лечение, 4402 пациента клиник скончались.

Лечение 29 007 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 3195268 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 5732 — за минувшие сутки.

Minval.az