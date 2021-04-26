Прокуратура Нефтчалинского района возбудила уголовное дело против директора Нефтчалинской районной центральной больницы Гулиева Эльмана Матлаб оглы.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, в ходе расследования выяснилось, что Эльман Гулиев в 2020 году, злоупотребив служебным положением, в отсутствие коронавирусных больных, незаконно оформлял надбавки к зарплатам ряда сотрудников. Общая сумма незаконно оформленных им надбавок оценивается в 25 тысяч манатов.

Э. Гулиеву было предъявлено обвинение по статье 308.1 (превышение служебных полномочий) Уголовного кодекса.

Minval.az