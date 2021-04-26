Обнародован прогноз погоды на завтра.

27 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков. В течение дня будет дуть сильный северо-западный ветер.

Как сообщили в МЭПР, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 10-13 градусов, днем-17-19 градусов тепла. Атмосферное давление 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 65-75 процентов, днем-40-45 процентов.

27 апреля преимущественно в северных и западных районах Азербайджана ожидаются грозы, ливни, град. Ночью и утром местами будет туман, будет дуть западный ветер, в отдельных местах усилится.

Температура воздуха составит ночью 11-16, днем 22-27, в горах ночью 5-10, днем 12-17 градусов тепла.

Minval.az