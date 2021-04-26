Начальник управления пресс-службы Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджанской Республики Лейла Абдуллаева выразила отношение к сцене «казни» радикальными армянами манекена, завернутого в азербайджанский флаг на акции в Лос-Анджелесе.

Л.Абдуллаева отметила, что это достаточно серьезный вопрос.

«Как вам известно, это не первый случай, когда мы сталкиваемся с такими основанными на ненависти и содержащими состав преступления действиями радикальных армянских группировок. Хотелось бы напомнить, что еще в июле прошлого года сотни радикальных армян-дашнаков зверски напали на немногочисленных азербайджанцев перед зданием Генерального консульства Азербайджана в Лос-Анджелесе и нанести им увечья. Управление полиции Лос-Анджелеса начало расследование в связи с этим насилием на почве ненависти, были задержаны два участника этого насилия, а поиски двух других человек, проявивших особую активность в этом процессе, продолжаются. Вызывает большое сожаление и удивление тот факт, что, хотя после инцидента прошло около 10 месяцев, основные лица, подозреваемые в совершении преступлений на почве ненависти, не были найдены и привлечены к ответственности. В связи с этим с нашей стороны было выражено официальное недовольство. Как видно, именно из-за безнаказанности мы видим в Лос-Анджелесе очередное проявление преступлений радикальных армян на почве ненависти. Наша серьезная озабоченность по этому вопросу будет еще раз доведена до посольства США в нашей стране», — подчеркнула представитель МИД.

Minval.az